Mersin'de Kayısı Bahçesinde Yangın

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Selamlı Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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