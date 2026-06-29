Mersin'de Kayısı Bahçesinde Yangın - Son Dakika
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Mersin'de Kayısı Bahçesinde Yangın

29.06.2026 10:39
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Mersin'in Mut ilçesinde kayısı bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Selamlı Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Mersin, Güncel, Yaşam, Mut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kayısı Bahçesinde Yangın - Son Dakika

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