Mersin'de Kayıtsız Yabancı ve Çocuk İşçi Çalıştıran İş Yerlerine 2 Milyon 200 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Kayıtsız Yabancı ve Çocuk İşçi Çalıştıran İş Yerlerine 2 Milyon 200 Bin TL Cezai İşlem

Mersin\'de Kayıtsız Yabancı ve Çocuk İşçi Çalıştıran İş Yerlerine 2 Milyon 200 Bin TL Cezai İşlem

Mersin'de yapılan denetimlerde, kayıtsız yabancı ve çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine toplam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

05.08.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de yapılan denetimlerde, kayıtsız yabancı ve çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine toplam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, SGK ve Maliye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak halka açık işletmelerde denetim yapıldı. Aralarında SPA, sauna, hamam ve masaj salonlarının da olduğu iş yerlerini kontrol eden 24 ekip, 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığını tespit edip, yasal işlem başlattı. 5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı. 1 iş yerinde yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespitiyle, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Türkiye'ye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı saptanan 4 yabancı uyruklu da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Mersin, Çocuk, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kayıtsız Yabancı ve Çocuk İşçi Çalıştıran İş Yerlerine 2 Milyon 200 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Kayıtsız Yabancı ve Çocuk İşçi Çalıştıran İş Yerlerine 2 Milyon 200 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement