Mersin\'de Kaza: 4 Ölü

MERSİN'de ikiz kardeşi ile 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney (15), 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, 2 Şubat günü saat 20.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Tarsus'tan Mersin yönüne giden psikolog Melis Kuş (25), yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı cip ile önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuzenler Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney'in (15) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Güney, Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Melisa Kuş tutuklandı. Kazada ölen Kübra'nın ikiz kardeşi Büşra Güney de hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Soruşturma devam ediyor.