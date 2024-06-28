Mersin'de kontrollü yıkım sırasında molozlar yola saçıldı

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı binadan kopan molozlar yola saçıldı.

Yenişehir Belediyesince, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki 5 katlı metruk binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

İş makinelerinin yıkım çalışmaları sırasında bir anda çöken binadan kopan molozlar yola savruldu.

Yolda trafik akışının sürdüğü sırada yapılan yıkım nedeniyle çevreye saçılan molozlardan o anda yakınlarda kimse bulunmamasından dolayı etkilenen olmadı.

Binanın yıkılması, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Bölgedeki molozların kaldırılması için çalışma başlatıldı.