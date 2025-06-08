Mersin'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

08.06.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hijyenik ve güvenli kesim alanları sağlamak amacıyla 13 ilçede temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Mobil kesim üniteleri çevresinde de hijyen önlemleri alınıyor.

(MERSİN) - Kurban Bayramı'nda altı mezbaha ve 17 mobil kesim ünitesinden oluşan toplam 23 noktada hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede kesim alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban kesim hizmetinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kesim alanlarının hijyeninin sağlanması için 13 ilçede temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, çevre kirliliği ve sinek, haşere, larva gibi vektör kaynaklı sorunları önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Mobil kesim üniteleri çevresinde arazözlerle tazyikli su ile yıkama işlemleri yapılırken, çöp konteynerlerinde de ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"Vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsin diye temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İlaçlama Birim Şefi Zeynep Gizem Uygun, temizlik ve ilaçlama çalışmalarına ilişkin "Kentimizin tamamında deneyimli personellerimiz ve araçlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsin diye çöp konteynerleri, mobil kesim alanları ve özellikle problem teşkil edecek bütün alanlarda temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar" diye konuştu.

Vatandaşların kendilerine Alo 185 hattı üzerinden ulaşabileceğini belirten Uygun, "Vatandaşlarımız herhangi bir problemle karşılaşırsa ekiplerimiz anında müdahale ederler. Temizlik personelimiz ve arazözlerimizle sahadayız. Çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıyor. Mobil kesim ünitelerimiz de yıkanıyor. Vatandaşlarınızın özellikle kurbandan kalan atıkları ağzı sıkıca kapatılmış poşetlere koyarak çöp konteynerlerine atmaları, koku ve haşere oluşumunun önüne geçmesini sağlayacaktır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Bize bu konuda yardımcı olurlarsa daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamış oluruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Kurban, Mersin, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

12:14
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 13:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.