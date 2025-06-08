Mersin'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

(MERSİN) - Kurban Bayramı'nda altı mezbaha ve 17 mobil kesim ünitesinden oluşan toplam 23 noktada hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede kesim alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban kesim hizmetinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kesim alanlarının hijyeninin sağlanması için 13 ilçede temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, çevre kirliliği ve sinek, haşere, larva gibi vektör kaynaklı sorunları önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Mobil kesim üniteleri çevresinde arazözlerle tazyikli su ile yıkama işlemleri yapılırken, çöp konteynerlerinde de ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"Vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsin diye temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İlaçlama Birim Şefi Zeynep Gizem Uygun, temizlik ve ilaçlama çalışmalarına ilişkin "Kentimizin tamamında deneyimli personellerimiz ve araçlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsin diye çöp konteynerleri, mobil kesim alanları ve özellikle problem teşkil edecek bütün alanlarda temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar" diye konuştu.

Vatandaşların kendilerine Alo 185 hattı üzerinden ulaşabileceğini belirten Uygun, "Vatandaşlarımız herhangi bir problemle karşılaşırsa ekiplerimiz anında müdahale ederler. Temizlik personelimiz ve arazözlerimizle sahadayız. Çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıyor. Mobil kesim ünitelerimiz de yıkanıyor. Vatandaşlarınızın özellikle kurbandan kalan atıkları ağzı sıkıca kapatılmış poşetlere koyarak çöp konteynerlerine atmaları, koku ve haşere oluşumunun önüne geçmesini sağlayacaktır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Bize bu konuda yardımcı olurlarsa daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamış oluruz" dedi.