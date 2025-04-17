Mersin'de LGS Hazırlığına Ücretsiz Öğle Yemeği Desteği

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere, öğle yemeği ikramı devam ediyor. Mersin merkez ilçelerin yanı sıra Tarsus ve Erdemli'de bulunan 15 LGS Kurs Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık bin 500 öğrenci, ücretsiz öğle yemeği hizmetinden faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde eğitim alan ve Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik öğle yemeği ikramı devam ediyor. Mersin merkez ilçelerin yanı sıra Tarsus ve Erdemli'de bulunan 15 LGS kurs merkezinde ders gören yaklaşık bin 500 öğrenci, ücretsiz öğle yemeği hizmetinden faydalanıyor. Dezavantajlı bölgelerde açılan ve eğitimde fırsat eşitliği yaratan Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde ders gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, yemek imkanından faydalanıyor.

Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Yaşar Bayboğan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden yararlanan 60'a yakın LGS hazırlık öğrencisi de öğle saatlerinde okuldan çıkıp kurs merkezine gelerek önce Büyükşehir Aşhanesi'nde pişirilen yemeklerini yiyor, ardından sınıflardaki yerlerini alıyorlar.

"Yaklaşık 150 bin paket yemek ikramı yapmış bulunmaktayız"

Büyükşehir Belediyesi Yaşar Bayboğan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görevli Fen Bilimleri Öğretmeni Begüm Ece Yüksel Tümtaş, öğrencilerin ve velilerin projeden memnun olduklarını belirterek, "LGS Kurs Merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz için başlattığımız her gün bir öğün ücretsiz yemek projemiz, bu yıl da devam etmektedir. Öğrencilerimize eğitim-öğretim yılının başından itibaren, yaklaşık 150 bin paket yemek ikramı yapmış bulunmaktayız. Erdemli, Tarsus ve merkez ilçelerimizde bulunan toplam 15 LGS Kurs Merkezimizde eğitim gören yaklaşık bin 500 öğrencimiz bu hizmetimizden faydalanıyor. Aşhanede Gıda Mühendislerimizin gözetiminde hazırlanan yemek paketlerini, öğrencilerimizin ders programlarına göre ayarlayarak kurs merkezlerine teslim ediyoruz" dedi.

"Sosyal etkinlikler ve geziler düzenlemeyi de planlıyoruz"

Öğrenciler için sosyal projeler de düzenlendiğini hatırlatan Tümtaş, "LGS'ye 2 ay kala birebir etütler, bol soru çözümü ve denemeler ile sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin akademik gelişimleriyle birlikte, fiziksel ve sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bahar döneminde olmamız sebebiyle, öğrencilerimizin akranlarıyla bir araya gelip eğlenebilecekleri sosyal etkinlikler ve geziler düzenlemeyi de planlıyoruz" diye konuştu.

"Hocalarımız, okul için notlarımıza katkı sağlıyor ve deneme sınavları yapıyorlar"

Kurs merkezlerinden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ela Ataylı: "Öncelikle bize bu imkanı sağladığı için Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Burada birebir etüt alıyoruz. Hocalarımız, okul için notlarımıza katkı sağlıyor ve deneme sınavları yapıyorlar. Ben bu süreçte kendimi çok iyi hissettim. Çünkü herhangi bir durumda kendimi kötü hissettiğimde rehberlik hocama gidiyorum. Bunların yanı sıra geziler ve yemek ikramları da oluyor."

-Şerife Naz Fidan: "Burada öğrendiklerimizi okulda tekrar ederek pekiştiriyoruz. Ayrıca eğlenceli etkinlikler de oluyor. Mesela Karboğazı'na gitmiştik."

-Güney Doğrusöz: "Okuldaki dersler bittiğinde, zaman darlığından dolayı eve gidemiyoruz. O yüzden burada bize yemek ikramı yapılıyor. Okuldaki sınavlar ve sözlüler için bize yardımcı oluyorlar. Buradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."

-Velilerden Serpil Özer: "Burada LGS hazırlığının yanı sıra; sosyal faaliyetler, eğlenceler, yarışmalar oluyor. Çocuklarımız okul çıkışı eve gelemedikleri için direkt buraya geliyorlar. Öğle yemeklerini burada yiyorlar. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

-Veli Ramazan Baskın: Büyükşehir eğitime büyük destek veriyor. 2 çocuğum da öğlen gelip burada eğitim görüyor. Büyükşehir Belediyesi bu hizmetleri ile geleceğimize destek veriyor."