Mersin\'de Market Denetiminde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir markette yaptığı denetimlerde aralarında bebek mamalarının da bulunduğu 65 ürünün son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan market hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Belediye tarafından Akkent Mahallesi'ndeki bir markette yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçen bebek maması ve bebek bisküvilerinin satılmak üzere reyonlarda olduğu tespit edildi. Bebek mamalarıyla birlikte 65 adet gıda ürününün son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulmasını belirleyen zabıta ekipleri, market hakkında yasal işlem başlatarak, ürünleri imha etti.

"Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda, sorumluluğumuz katbekat artmaktadır"

Vatandaşların sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdittir ve bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz. Özellikle çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda, sorumluluğumuz katbekat artmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak adına yaptığımız bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız da bu tür durumları '153 Alo Zabıta' hattımıza ya da '444 33 54' numaralı Yenişehir Halk Masa'mızı arayarak bildirebilirler" dedi.