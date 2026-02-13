Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Taş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yol kenarına devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Taş'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
