Mersin Erdemli\'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriliyor

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, "Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

Erdemli Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Alata Mahallesi'ndeki trafik eğitim merkezinde öğrenciler için teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle eğitim aracına binen Başkan Kara, eğitime katılanlara tavsiyelerde bulundu.

Kara, gazetecilere, proje kapsamında 10 bin öğrenciye eğitim verileceğini söyledi.

Projeyi Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıklarını dile getiren Kara, trafik bilincinin erken yaşlarda verilmesi gerektiğini kaydetti.