Mersin'de Okul Çevrelerinde Denetim

Mersin'de polis ekipleri okulların çevresindeki iş yerlerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin katıldığı çalışmada 21 okulun yakınındaki işletmeler denetlendi.
Çalışmada 241 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, araçları da inceledi.
Eğitim öğretim yılı kapsamındaki denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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