Mersin\'de Onkoloji Hastalarına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Onkoloji Hasta Servis Hizmeti, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alan vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Hizmet kapsamında bugüne kadar 8 bin 500'ün üzerinde nakil yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, onkoloji hastalarına konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunuyor. Hastalar, tedavi günlerinde evlerinden alınıp hastaneye götürülüyor, tedavi sonrası evlerine bırakılıyor.

2021 yılından bu yana devam eden hizmet çerçevesinde merkeze bağlı dört ilçe ve Tarsus ilçesinde görev yapan üç araçla, 8 bin 500'ün üzerinde nakil yapıldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat, "Hastalarımızın, tedavi döneminde bu tedaviyi aldıklarına dair belgelerini bize sunması koşuluyla, tedavi aldıkları günlerde evlerinden alıp hastaneye götürüyoruz. Tedavi sonrasında da özellikle yorgun ve halsiz düşme durumları olabileceği için hastaneden alıp evlerine dönüşlerini gerçekleştiriyoruz. Merkeze bağlı dört ilçe ve Tarsus ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanmakta. 2021 yılından beri 8 bin 500'ün üzerinde nakil hizmeti gerçekleştirdik. Hizmetimizle ilgili vatandaşlarımızın dönüşleri de çok olumlu" ifadelerini kullandı.

Onkoloji Hasta Servis Hizmeti'nden yararlanan Birgül Eryılmaz, "Bugüne kadar böyle bir hizmet almadık. Rahat bir şekilde hastaneye gidiyoruz ve sonra eve getiriyorlar. Büyükşehir Belediyesi halkın yanında. Başkan Vahap Seçer'den ve çalışanlardan memnunum" diye konuştu.

Eryılmaz'ın yeğeni Pelin Zenginoğlu da hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Düzenli bir şekilde geliyorlar. Evimizden alıp, evimize bırakıyorlar. Hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Çok memnunuz" dedi.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar; tedavi alacakları haftadan bir hafta önce cuma gününe kadar, Teksin 185 Çağrı Merkezi ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabilecek.