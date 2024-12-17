Mersin'de Organik Tarım Eğitimi İle Çiftçiler Bilinçlendiriliyor - Son Dakika
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Mersin'de Organik Tarım Eğitimi İle Çiftçiler Bilinçlendiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevresel kirlilikle mücadele amacıyla organik tarımı teşvik eden 'Organik Tarım Eğitimi' programına devam ediyor. Silifke'nin Gündüzler Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen ekipler, organik tarımın yaygınlaşması için bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

17.12.2024 09:58  Güncelleme: 11:25
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevresel kirlilik yaratan ve ekolojik dengeyi tehdit eden kimyasal tarım ilaçlarına karşı organik tarımı desteklemek amacıyla başlattığı 'Organik Tarım Eğitimi' ile çiftçiyi bilinçlendirmeye devam ediyor. Organik tarımın kentte yaygınlaşması adına eğitim için çiftçileri ziyaret eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Silifke'nin Gündüzler Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.

Çevresel kirlilik yaratan ve ekolojik dengeyi tehdit eden kimyasal tarım ilaçlarına ve kimyasal gübrelere karşı organik tarımı desteklemek amacıyla harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Organik Tarım Eğitimi' ile çiftçiyi bilinçlendirmeye devam ediyor.

Organik tarımın kentte yaygınlaşması amacıyla eğitim için çiftçileri ziyaret eden ekipler, Silifke'nin Gündüzler Mahallesi'nde de üreticilerle bir araya geldi.

"Hep birlikte organiğe doğru yürüyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aysun Seçkin, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her projemizde ilk hedefimiz insanlar ve canlılar. Bu noktada organik tarımın ana hedefine odaklanarak böyle bir proje geliştirdik. Bu sene dördüncüsünü yapıyoruz" dedi. Gündüzler Mahallesi'nde organik tarım üretiminin yoğun olduğuna dikkat çeken Seçkin, bazı üreticilerin de organik tarım sertifikalarını aldığını belirtti. Organik tarım sertifikasının aşamalı olarak alındığını söyleyen Seçkin, "Organik tarıma geçiş direkt kayıt olunca olmuyor, geçiş aşamaları var. Bu noktada biz destek veriyoruz. Tüm aşamalarda analizler yapılıyor. Üreticilerimize sürekli bilgilendirme toplantıları yapıyor, hep birlikte organiğe doğru yürüyoruz" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu eğitimler çok önemli"

Çiftçilere organik tarım eğitimi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Vahap Eryılmaz ise Türkiye'de organik tarımın gelişmesi için yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Organik tarım, Türkiye genelinde çok önemli bir konu. Avrupa yüzde 35 oranında organik tarım yapıyor. Biz daha yüzde 2 düzeyindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu eğitimler çok önemli. Mersin'de bu projenin dördüncü yılındayız. Daha kapsamlı bir şekilde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilik artık burada artmaya başladı"

Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel, mahalle olarak organik tarımda ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Gündüzler'in üzümünü artık dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Mahallem adına Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Eskiden yollarımız da çok kötüydü. Yollarımız da yapıldığı için artık daha rahatız. Büyükşehir bize her türlü kolaylığı tanıdı. Muhtar olarak bu olanakları mahalleliye bildirdiğim için, çiftçilik artık burada artmaya başladı" dedi.

"Cahillikten her şey gelir, bilgilendiğimiz için mutluyuz"

Üreticiler ise verilen eğitimlerden memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nazife Nasuhoglu: "Benim ömrüm, doğduğum günden bu yana üretimle geçti. Köyümüzün ürünleri, zaten organik olmasıyla meşhur. Bu ürünleri Türkiye'de tanıtmamız çok önemli. O yüzden bu eğitimlerin daha çok olmasını isteriz. Cahillikten her şey gelir, bilgilendiğimiz için mutluyuz."

-Muhsin Sözer: "Biz eğer bilinçli olarak organik tarım yaparsak, ülkemizde büyük bir marka olacağımıza inanıyorum. Organik tarımı 7 yıldır yapıyorum ve kaliteli, yüksek verim elde ediyorum. Bir de bunu bilinçli halde yaparsak, bizim üretimimizde hiçbir zaman memnuniyetsizlik olmayacak. Başkanımıza, köyümüzde bir böyle bir örgütlenmeye önderlik ettiği için de çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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