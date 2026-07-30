Mersin'de Orman Yangını: 80 Hane Tahliye Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Orman Yangını: 80 Hane Tahliye Edildi

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Mersin Aydıncık'ta çıkan orman yangını nedeniyle 80 hane tahliye edildi, 145 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan, soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangını nedeniyle 80 hane tedbiren tahliye edildi, 145 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 2 uçak ve 35'i arazöz olmak üzere 140 araç ile Orman Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kurumlardan 401 personel yönlendirildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı ve bölgedeki 80 hane tedbiren tahliye edildi, 145 kişi güvenli yerlere nakledildi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D-400 kara yolunun Aydıncık-Mersin istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği söndürme çalışmalarına, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de destek verdi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma işlemi sürüyor.

Tahliye edilen vatandaşlara konaklama imkanı sunuldu

Vali Atilla Toros, Karatepe mevkisinde konuşlandırılan Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere, devletin tüm imkanlarıyla yangını söndürmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların tahliye edildiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Burada ikamet eden 145 vatandaşımıza kendilerine konaklama imkanı sağlayacak şekilde imkan sunduk. Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin pansiyonunu kendileri için hazırladık. Arzu edenleri oraya alıyoruz. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralımız, can kaybımız yok. Bu bizim için çok sevindirici. Halihazırda da yangınla alakalı baktığımızda herhangi bir evin zarar görmediğini tespit ettik. Bu da bizim bir açımızdan sevindirici. Tedbirlerimiz vatandaşımızın can güvenliği açısından son derece önemli." diye konuştu.

"Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" diyen Vali Toros, şunları kaydetti:

"Rüzgar bizi zorluyor. Poyrazla başladı. Daha sonra lodosa döndü. Zaman zaman şiddetini artırıyor. Şiddetini arttırdıkça, yönünü değiştirdikçe bununla alakalı tedbirleri de ona göre değiştiriyoruz. Arkadaşlarımız dozerlerle ormanın içerisinde ekstra yollar açtılar. Bu yollarla arazözler ve söndürmeye ilişkin bütün imkanları kullanarak hortumları serdiler. Orman yangınının söndürülebilmesi, kontrol altına alınabilmesi için hakikaten cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Orman Yangını: 80 Hane Tahliye Edildi - Son Dakika

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