Mersin\'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Mersin'in Anamur ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirmişti.
