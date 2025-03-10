Mersin'de Otizmli Piyanist Cem Görkem, Belediye Binasında Performans Sergiliyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Orkestrası'nda görev yapan otizmli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, salı ve perşembe günleri hem personele hem de gelen misafirlere piyano performansları sunuyor. Genç piyanist Cem'in yeteneği, otizmli bireylerin potansiyellerine ilişkin farkındalık yaratırken, müziğin iyileştirici gücünü de gözler önüne seriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın kapısı kültür ve sanat etkinliklerine açılmaya devam ediyor. Otizm teşhisli özel bir birey olan Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün performansını personel ve misafirler için sergiliyor. Gündoğdu'nun piyano performansı, aynı zamanda toplumda özel bireylerin ne denli başarılı olabileceğinin örneğini de sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, "Görkem, 4 yıldır sanat topluluklarımızda yer alıyor. Özel bir birey. Küçük yaşlardan beri piyano eğitimi almış ve çok güzel piyano çalıyor. En büyük hazzı, en büyük mutluluğu ve motivasyonu piyano. Biz de Başkanlık Binası'nda piyanonun varlığını biliyorduk. Burada düzenli olarak Görkem'in piyano çalmasını istedik. Çalışan personelimizin motivasyonunu artırıyor ve gelen misafirler de çok memnun" dedi.

"Piyano çalmayı çok seviyorum"

Genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, "Piyano çalmayı çok seviyorum. Belediye'de piyano çalmayı da çok seviyorum. Herkes beni dinliyor. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" Müzik, Görkem'in hayatında önemli bir yer kaplıyor"

Cem Görkem Gündoğdu'nun annesi Ferda Gündoğdu, oğluna 2,5 yaşında otizm teşhisi konduğunu ve eğitim için uzun yıllar emek verdiklerini anlattı. 10 yaşında piyanoyla tanışmasıyla oğlunun hayatında müziğin önemli bir yer kapladığını ve kendini müzikle çok iyi ifade ettiğini anlatan Gündoğdu, "17 yıldır piyano çalıyor ve çok yetenekli. Hayatına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Her Salı ve Perşembe günü, Belediye'nin Hizmet Binası'nda çalıyor. Bu Görkem için müthiş bir deneyim oluyor. Konuşmasında, hareketlerinde çok fazla farklılık görüyorum. Bu anlamda Başkanımız Vahap Seçer'e hem kültür ve sanat adına yaptığı çalışmalardan dolayı, hem de özel bireylere olan farkındalığı açısından çok teşekkür ederim. Gerçekten çok duyarlı" ifadelerini kullandı.