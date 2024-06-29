Mersin'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
E.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Denizciler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde S.T'nin idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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