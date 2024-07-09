Mersin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.T. idaresindeki 33 AAZ 575 plakalı otomobil, Yenişehir ilçesindeki Sevgi Katlı Kavşağı yakınlarında Ş.B. yönetimindeki 33 E 8762 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İki araçta hasarın oluştuğu kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
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