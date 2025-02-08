Mersin\'de Otomobil-Motosiklet Çarpıştı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda, C.Y'nin kullandığı 34 HOT 192 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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