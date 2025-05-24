Mersin'de Patili Dostlar İçin Yeni Park Açıldı

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi ile Mersin Akdeniz Lions Kulübü iş birliğinde oluşturulan "Patili Dostlar Köpek Gezinti Parkı" açıldı. Çiftlikköy Mahallesi'nde yer alan parkın açılışına katılan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu park, patili dostlarımızın hem eğitilebilecekleri hem de güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri özel bir alan oldu. Buradaki örneği diğer mahallelerimizde de hayata geçireceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, Mersin Akdeniz Lions Kulübü iş birliğinde oluşturulan 'Patili Dostlar Köpek Gezinti Parkı, açıldı. Çiftlikköy Mahallesi 32108 Sokak'ta yer alan parkın açılışına, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Akdeniz Lions Kulübü Başkanı Emel Tekgül, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve hayvanseverler katıldı.

Yaklaşık 300 metrekarelik alana sahip parkta, köpeklerin fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri ve eğitilebilecekleri bir ortam oluşturuldu. Parkta köpekler için denge, tırmanma, slalom tahtaları ve atlama çemberleri gibi çeşitli ekipmanlar yer alıyor.

"Can dostlarımıza iyi bakmak görevimiz"

Açılışta konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Mersin Akdeniz Lions Kulübü yöneticilerine ve hayvan dostlarına teşekkür etti. Can dostlara yönelik hizmetlerin devam edeceğini belirten Özyiğit, "Bugün çok özel bir amaçla bir araya geldik. Bu park, patili dostlarımızın hem eğitilebilecekleri hem de güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri özel bir alan oldu. Buradaki örneği diğer mahallelerimizde de hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda Mersin Üniversitesi ile geçici bakım merkezi konusunda protokol imzaladık. Şimdi ikinci adım olarak doğal yaşam alanı kuruyoruz. Can dostlarımıza iyi bakmak görevimiz. Onlar sadece konuşamıyorlar ama tıpkı bizler gibi birer canlılar ve yaşam hakları var" dedi.

"Birlikte yaşamı önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz"

Özyiğit, hayvan haklarına ilişkin son yasal düzenlemelere de değinerek, kamuoyunun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Barınaklardaki çalışmaların sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Özyiğit, "Bir köpekle yaşayan herkes bilir, onlar yaşamın bir parçasıdır. Biz, belediye olarak tüm canlılara saygılı, birlikte yaşamı önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz" diye konuştu. Parkın yapımında emeği geçen Akdeniz Lions Kulübüne, ve eğitim desteği sağlayan Rasim Tekin'e teşekkür eden Başkan Özyiğit, buna benzer parkları kent genelinde yapacaklarını tekrarladı.

Mersin Akdeniz Lions Kulübü Başkanı Emel Tekgül ise Başkan Abdullah Özyiğit'e desteklerinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Tekgül ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Özyiğit'e plaket takdiminde bulundu.