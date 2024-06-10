Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İ.K., S.Y., M.T. ile Suriye uyruklu F.A., M.M. ve M.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.06.2024 13:28
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MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan ve daha önce de örgüt içerisinde faaliyette bulunan şüphelilere yönelik 6 Haziran'da operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, eş zamanlı baskınlarla İ.B., F.A., Z.M., S.B., M.M., M.H., M.T., M.S., R.B., İ.K., İ.Y. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen İ.K., S.Y., M.T. ile Suriye uyruklu F.A., M.M. ve M.H. tutuklandı, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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