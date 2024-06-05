Mersin'de PKK/YPG propagandası yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/YPG propagandası yapan 6 şüpheli tutuklandı

Mersin\'de PKK/YPG propagandası yapan 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar incelenmeye devam ediyor.

05.06.2024 16:01
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Mersin'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda PKK/YPG propagandası yaptıkları ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu bir şüpheli İl Göç İdaresindeki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Haziran'da Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalanmış, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Mersin, YPG, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/YPG propagandası yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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