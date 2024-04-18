Mersin\'de posta dağıtıcıları milli takım için yarıştı

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Mersin'de posta dağıtıcıları, milli takıma seçilebilmek için PTT'nin düzenlediği yürüyüş yarışmasında mücadele etti.

Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na 7 ilden 34'ü kadın 124 personel katıldı.

Milli takıma yeni sporcuların kazandırılmasının amaçlandığı yarışmada, erkek posta dağıtıcıları 10 bin metre, kadın posta dağıtıcıları da 5 bin metrelik parkurda ter döktü.

Yarışta erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise İlknur Uçar birinci oldu. Organizasyonun sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Başarılı olan posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde mücadele edecek.

Mersin PTT Başmüdürü Recep Öztürk, gazetecilere, yarışın kentte düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür organizasyonların sportmenlik ruhunu geliştirdiğini belirten Öztürk, "Dağıtıcı arkadaşlarımız, genelde sahada yaya olarak çalıştıkları için iş gücü performanslarını da artırmış oldular." dedi.

Erkeklerde birinci olan Teyfik Erçetin de yarışlara her sene katıldığını ifade ederek, "Geçen sene de birinci olmuştum. Boş zamanlarda antrenman yapıyoruz, sporu seviyoruz." diye konuştu.

İlknur Uçar da ilk sırada yer aldığı için gurur duyduğunu dile getirdi.