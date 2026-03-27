Mersin'de Resimli Binalar Mahalleyi Renklendiriyor

27.03.2026 11:23
Toroslar'da ressamların eserleriyle süslenen binalar, mahalleye renk ve sanatsal bir hava kattı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, dış cephelerine ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor.

Toroslar Belediyesi tarafından 2017'de başlatılan "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında Akbelen ve Güneykent mahallelerindeki boyası dökülmüş, dış cephesi yıpranmış binalarda çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ressam Nazife Bilgin Hazar, belirlenen binalara Halil Paşa, İbrahim Çallı, Vincent van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso, Neşet Günal, Salvador Dali, Frida Kahlo, Diego Rivera, Pierre Auguste Renoir, Leonardo da Vinci, Johannes Vermeer ve Paula Rego gibi ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonlarını çizdi.

Başta Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun", Vincent van Gogh'un portresi ile "Yıldızlı Gece" ve Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" eserlerinin yer aldığı çalışmaları binalara resmeden Hazar, çok sayıda yapının kötü görünümdeki dış cephesini süsledi.

Hazar'ın çalışmalarıyla rengarenk görüntüye kavuşan mahalledeki binalar, adeta kentin simgesi haline geldi.

Mahallelerdeki "resimli binalar", burada yaşayanların yanı sıra kente gelenlere görsel güzellik sunuyor.

"Çok ses getiren bir proje oldu"

Ressam Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, projenin halkı sanatla buluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Büyük emek vererek güzel çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirten Hazar, "Burası açık hava sanat müzesi gibi oldu. Binalar yan yana olduğu için giderken sanki müzede geziyor gibisiniz. Çok ses getiren bir proje oldu. Hala sosyal medyada görsel önüme düşüyor. Bu gerçekten doğru bir projeydi." diye konuştu.

Hazar, binaların dış cephesinde yapılan çalışmayla mahallenin güzel bir görünüme kavuşmasının yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sağladığını dile getirdi.

Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarının ilk dönemlerdeki gibi beğenilmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Hazar, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları görmek için yurt içinden buraya gelenler oldu. Hala da gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu durum beni mutlu ediyor. Bu yapılan çalışmalar Mersin'in simgesi haline geldi. 9 yıldır hala ses getiriyor."

Mahalle sakinleri de memnun

Güneykent Mahallesi sakinlerinden Süleyman Sabah da güzel bir mahallede ikamet ettiklerini belirtti.

Binaların rengarenk olmasının güzel bir şey olduğunu anlatan Sabah, "Projeden memnunuz, diğer taraflara da yapılırsa daha güzel olur. Vatandaşlar gelsin görsün. Mersin'imizin her tarafı böyle olsun." dedi.

Osman Sarmalı da dış cephelerinde ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı mahallelerindeki binaların Mersin'in simgesi haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
