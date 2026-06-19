Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 18 Gözaltı

Mersin\'de Rüşvet Operasyonu: 18 Gözaltı
19.06.2026 14:56
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Silifke Belediyesi'nde rüşvet ve ihale usulsüzlüğü iddialarıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silifke Belediyesinde görev yapan bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve şirketlerinde arama yapan Jandarma ekipleri, aralarında Belediye Başkanı Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D. ile belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.F.K'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılıktan açıklama

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesince uygulanan iletişimin dinlenmesi, kayıt altına alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri ile MASAK raporları ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadesi neticesinde toplanan delillerle soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 18 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüpheli E.F.K. hakkında yakalama emri çıkarıldığı, adli iş ve işlemlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Silifke Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

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