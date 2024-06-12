Mersin'de Sazan Sarmalı ve Cinsel Şantaj Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Sazan Sarmalı ve Cinsel Şantaj Dolandırıcılığı Operasyonu

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Mersin'de sazan sarmalı, cinsel şantaj dolandırıcılığı ve kapora dolandırıcılığı yöntemiyle 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ve cep telefonları incelendiğinde, suçların nasıl işlendiği ortaya çıktı. Şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

12.06.2024 16:25
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MERSİN'de, sazan sarmalı, cinsel şantaj dolandırıcılığı ve kapora dolandırıcılığı yöntemiyle 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de ekipler, Yenişehir ilçesinde oturan B.G.'nin birlikte hareket ettiği suç ortaklarıyla dolandırıcılık yaptığı istihbaratını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste B.G. ile V.G.A., C.Ö., R.H. ve T.E.'yi gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramada dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin lira, banka kartları ve çok sayıda suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden B.G.'nin bilişim yoluyla dolandırıcılık konulu birçok suç kaydının olduğu ve arandığı da ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen cep telefonlarının şifreleri çözülerek alınan inceleme kararına istinaden yapılan çalışmada, telefondan sazan sarmalı, cinsel şantaj dolandırıcılığı ve kapora dolandırıcılığı yapıldığı da belirlendi. Telefonlarda yapılan incelemede 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin 500 lira dolandırılıp mağdur eden 5 kişi ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mersin\'de Sazan Sarmalı ve Cinsel Şantaj Dolandırıcılığı Operasyonu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Sazan Sarmalı ve Cinsel Şantaj Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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