Mersin'de Şehit ve Gazi Anneleri, Anneler Günü Pikniğinde Buluştu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi iş birliğiyle, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi annelerinin katılımıyla piknik düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi yakınlarını piknikte buluşturdu.

Erdemli ilçesine bağlı Kösbucak'daki etkinlikte şehit anneleri ve eşleri ile gazi anneleri ve eşleri kaynaşma fırsatı yakalarken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen piknikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileten mektup okunurken, şehit anneleri ve eşleri ile gazi anneleri ve eşlerine kırmızı karanfil dağıtıldı.

"Bu süreçte Büyükşehir'den birçok konuda destek aldık"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Halit Şahin, Başkan Seçer'in destekleri ile birçok engeli ve zorluğu aştıklarını söyledi. Şahin, "Anneler Günü etkinliğimiz piknik havasında, doğal bir ortamda, şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu. Etkinlikte, kesilen kurban etlerinin pişirilmesiyle yemek ikramımız yapıldı. Bu süreçte Büyükşehir'den birçok konuda destek aldık. Bundan sonra da bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.