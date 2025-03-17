Mersin'de Sıfır Atık Farkındalığı İçin 1200 Öğrenciye Eğitim - Son Dakika
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Mersin'de Sıfır Atık Farkındalığı İçin 1200 Öğrenciye Eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz' projesi kapsamında 1200 öğrenciye atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerin amacı, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaktır.

17.03.2025 10:38
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, "Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz" projesi kapsamında bin 200 öğrenciye atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Bu çerçevede merkezde 440 öğrenci ağırlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, "Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz" projesi kapsamında öğrencilere sıfır atık yönetimiyle ilgili verilecek eğitim çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı projesiyle öğrenciler, Mercan Bilim Merkezi'ne kurulan 'Akıllı Atık Otomatı' başta olmak üzere merkezdeki tüm düzenekleri inceliyor.

Bin 200 öğrenci, sıfır atık farkındalığı için eğitim alacak

Vatandaş farkındalığının artırılması amacıyla 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde 6-18 yaş arası bin 200 öğrenciye atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Bu kapsamda merkezde 440 öğrenci ağırlandı. Öğrenciler ilk olarak Akıllı Atık Otomat sistemi hakkında bilgi aldı ve ellerindeki plastik şişeleri otomata atarak deneyimledi. Öğrenciler ardından Mercan Bilim Merkezi'ndeki iklim ve çevre temalı düzenekleri öğretmenler eşliğinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi bu tür projelerle hem kentte plastik üretimini azaltmayı, hem de üretilen plastiklerin geri dönüşümünü sağlamayı amaçlarken; yürütülen sıfır atık yönetimi süreciyle, kent halkının çevreye duyarlı hale gelmesi ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

"Akıllı Atık Otomat sistemi, Mersin'de ilk kez uygulanan bir proje"

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi'nde Sıfır Atık Şefi olarak görev yapan Çevre Mühendisi Zeki Altun, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDİES konsorsiyumu tarafından hibe almaya hak kazanılan "Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz" projesi kapsamında sıfır atık yönetimi çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde, proje kapsamında ağırlamayı hedeflediğimiz bin 200 öğrenciden 440'ını eğitim ve farkındalık amacıyla konuk ettik. Eğitim sonunda öğrencilerimize tek kullanımlık plastiklerden kaçınmaları maksadıyla matara hediye ettik ve aynı zamanda kendilerinin getirmiş olduğu plastiklerden elde etmiş olduğumuz saksı ve belediyemiz faaliyetlerinden elde etmiş olduğumuz kompost keselerini hediye ettik. Bu sayede kendilerinde farkındalık ve bilinç oluştururken, tek kullanımlık plastiklerden uzaklaştırmayı da sağlamış olduk" dedi.

Akıllı Atık Otomat sisteminin Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mersin'de ilk kez uygulanan bir proje olduğunu vurgulayan Altun, "Bu proje sayesinde Bilim Merkezimizi ziyaret eden öğrencilerimiz, yanlarında getirmiş oldukları plastikleri Akıllı Otomata atabiliyor. Bu akıllı otomat, kaç adet plastik toplandığına ilişkin verileri edinebileceğimiz akıllı entegre bir otomasyon cihazı. Aynı zamanda da fotovoltaik panellerle donatılmış ve elektriğinin bir kısmını da güneş panelleriyle doğrudan edinen akıllı bir makine" diye konuştu.

Merkezi ziyaret eden öğrenciler, şunları söyledi:

Kaan Poyraz Aldemir: "İlk geldiğimizde bize Akıllı Otomat ile ilgili bilgi verdiler. İlk önce şişenin barkodunu okutuyorsun, sonra oraya koyuyorsun ve kaç tane attığınızı yazıyor. Daha sonra şişeleri geri dönüşüme gönderiyor. Bu sayede atıksız bir çevre oluşuyor. Mercan Bilim Merkezi çocuklar için çok güzel bir yer."

Zeynep Deniz: "Bu otomatlardan yurtdışında da var, biliyorum. Türkiye'ye gelmesini ben de istiyordum. Çok mutlu oldum. Plastik şişeleri geri dönüştürerek saksı yapıyoruz. Burada öğrendiklerimi, aileme ve arkadaşlarıma da anlatacağım."

Müzeyyen Bera Yıldı: "İlk defa geliyorum. Çok güzel bir yer. Geri dönüşüm yapıyor ve dünyaya katkı sağlıyorlar. Denizlerimizi de kirletmiyoruz" dedi. Akıllı Atık Otomatı'nı da deneyimleyen Yıldız, "Bu sayede geri dönüşüme katkı sağlıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Sıfır Atık Farkındalığı İçin 1200 Öğrenciye Eğitim - Son Dakika

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