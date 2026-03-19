Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Mersin'de evinin önünde dururken iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk annesinin ailesi büyük üzüntü yaşıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 13 Mart'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Gürültüyü duyup evinin önüne çıkan 37 yaşındaki Şükran Cengiz, vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, M.K, C.B, M.B. ve C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile suçluların cezalandırılmasını istiyor

Cengiz'in eşi Celal Cengiz, gazetecilere, kapı önündeki eşinin silah seslerini duyduktan sonra içeriye yöneldiğini söyledi.

Eşinin eve girdikten sonra yere yığıldığını dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

"O akşam ramazandan dolayı yemek vermiştik. Eşim Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aradan yarım saat geçmedi, böyle sesler çıkınca o da telaşla dışarı çıktı ve böyle bir talihsizlik yaşadık. Çok zor bir durum. Allah bize sabır versin, adalet yerini bulsun."

Cengiz, kavganın taraflarını tanımadıklarını anlattı.

Görümce Sinem Cengiz de üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Bu olaya karışanlar ceza alsın. Gencecik insan hayatını kaybetti. Değer mi?" dedi.