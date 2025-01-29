MEMLEKETİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİ
Mersin'de silahlı saldırıda öldürülen Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'ne getirildi. Türk'ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Silahlı Saldırı: Hüseyin Reber Türk Memleketinde Defnedildi - Son Dakika
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