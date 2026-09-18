Mersin\'de tam burslu üniversitelilere 10-30 bin TL eğitim desteği kararı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen kararla, annesi veya babası kentte ikamet eden ve Türkiye'deki devlet üniversiteleri ile Türkiye ve KKTC'deki vakıf üniversitelerini tam burslu olarak kazanan öğrencilere bölüm sürelerine göre 10 bin TL ile 30 bin TL arasında geri ödemesiz öğrenim yardımı yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan yönetiminde gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda komisyonlara havale edilen 46 ve birimlerden gelen 3 olmak üzere toplam 49 madde görüşüldü.

Toplantıda, "M2: 3 Ocak Kent Meydanı-Şehir Hastanesi ve MEŞOT Raylı Sistem Hattı'nın Yapımı ve Araç Alımı İşi" kapsamında yapılacak inşaat ve elektromekanik işler ile araç alımları için 224 milyon 297 bin 675 euroluk finansman sağlanmasına ilişkin madde görüşüldü.

Söz konusu finansman için dış borçlanma, iç borçlanma, yurt dışı ve yurt içi tahvil ile ilgili mevzuat kapsamında diğer finansal enstrümanların kullanılabilmesi ve sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste, üniversiteyi kazanan öğrencilere sağlanacak eğitim desteği maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda, annesi veya babası Mersin'de ikamet eden ve Türkiye'deki devlet üniversiteleri ile Türkiye ve KKTC'deki vakıf üniversitelerini tam burslu olarak kazanan öğrencilerden 2 yıllık bölüm kazananlara 10 bin TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 20 bin TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 25 bin TL ve 6 yıllık bölüm kazananlara 30 bin TL geri ödemesiz öğrenim yardımı verilecek.