Mersin'de Tarihi Sami Göksu Gastronomi Konağı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Tarihi Sami Göksu Gastronomi Konağı Açıldı

Silifke Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Sami Göksu Gastronomi Konağı, törenle hizmete açıldı. Açılışta, yerel ve ulusal yetkililer Silifke'nin gastronomi kültürü üzerine konuştu.

19.10.2024 09:31  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - 2023 yılında Mersin Valiliği desteğiyle Silifke Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sami Göksu Gastronomi Konağı tören ile hizmete açıldı.

Silifke Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan yaklaşık 156 metrekare kapalı, 530 metrekare açık alana sahip tarihi Sami Göksu Gastronomi Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Geç Osmanlı döneminden kalma konak, uzun yıllar metruk bir bina olarak kent merkezinde yer alıyordu. Silifke Belediyesi tarafından restore edilen bina artık Gastronomi Konağı olarak hizmet verecek.

Açılış konuşmasını yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Kent merkezimizde yer alan tarihi Sami Göksu Konağı, gastronomimize yakışır bir şekilde restore edildi. 2023 yılında Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle Silifke Belediyesi tarafından restoresi tamamlanan Sami Göksu Gastronomi Konağı'mız, iki kattan oluşmaktadır. Sofalı plan tipi konakta, gastronomi ve modern mutfaklar bulunacak. İnanıyorum ki her bir köşesi tarih kokan ve doğal güzellikleri barındıran şehrimizin yöresel lezzetlerini tatma imkanı bulacağımız bu konak, kısa sürede yerli ve yabancı konukların ilgi odağı haline gelecek. İlçemize gelen misafirlerimiz burada zengin yemek kültürümüzü tanıyabilecek. Bu mekanın hem belediyemize hem de Silifke'mize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yoğun programı içerisinde bizleri bu güzel ve anlamlı açılışta yalnız bırakmayan başta CHP Genel Başkan Yardımcı'mız Gökan Zeybek olmak üzere beraberindeki PM üyemiz Ecevit Keleş, Mersin Milletvekili'miz Talat Dinçer, İl Başkanımız, İlçe Başkanı'mız, kadın kolları yönetimimiz, muhtarlarımız ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Silifke'de, Yörük kültürüne ve özüne sahip çıkan bir belediye olduğuna vurgu yapan CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de "'Silifke Belediye Başkanı'mıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten Silifkeliler çok şanslı… Özüne yabancı olmayan, kültürüne ve geçmişine bu denli sahip çıkan bir başkana sahip. Gastronomi alanında yaptıkları katkılar nedeniyle Silifke Belediyesi'ni tebrik ediyor, konağımızın bu güzel şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılışta söz alan CHP Parti Meclisi üyesi Ecevit Keleş, "Belediyemizin ilçemize kazandırdığı bu güzel gastronomi konağı açılışında sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Bu konak tarihi bir değere sahip olduğu gibi, bu değeri yaşatmakta ayrı bir öneme sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise "Tarihi ve doğal güzellikleri barındıran Silifke şehrimizde, avlusundan tutunda bahçesine ve mimari yapısına kadar tarih solunan Sami Göksu Konağı gibi bir mekanda, siz değerli Silifkelilerle bu açılışı yapmak bizler için onur ve gurur vericidir. 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait olması bir yana yüzyıllardır farklı medeniyetlere beşiklik etmiş bu değerlerimize sahip çıkmak bir o kadar değerli ve önemlidir. Silifke'nin geçmişten bugüne mutfak kültürünü yansıtan, tarihsel ve kültürel değerlerle zenginleştirildiği Sami Göksu Gastronomi Konağı hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Silifke Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Silifke, Mersin, Güncel, Yaşam, Tören, Göksu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Tarihi Sami Göksu Gastronomi Konağı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Tarihi Sami Göksu Gastronomi Konağı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.