Mersin'de Tarlada Silahlı Cinayet

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tarlada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Mahallesi'nde silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese giden polis ekipleri Suriye uyruklu Mahmud el Hasan'ı (31) tarlada tabancayla vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hasan'ın cenazesi incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
