Mersin'de Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile birlikte inşası süren 'Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni yerinde inceledi. Proje, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli aktiviteleri barındıracak şekilde tasarlandı.

19.09.2024 11:48
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile birlikte; Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren 'Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni inceledi.

İncelemeye; Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Yusuf Kılıç Mahalle Muhtarı Muhammet Akça, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve teknik ekip eşlik etti. Seçer, devam eden çalışmalar hakkında bürokratlar ve teknik ekipten bilgiler aldı.

"Merkezde hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik aktiviteler gerçekleştirilebilecek"

Başkan Seçer, inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede, bölgede bir Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi eksikliğinin var olduğunu belirterek, hepsine birden cevap verebilecek bir merkezi hayata geçirdiklerini kaydetti. Seçer, şunları söyledi:

"Burası yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alan ve Rıfat Uslu Caddesi'nin kıyısına denk geliyor. Burada Çocuk Gelişim Merkezi var ve yaklaşık 150 çocuğumuz okul öncesi eğitim alabilecek. Diğer tarafta da Spor Park dediğimiz bölgede de yarı olimpik açık havuz var ve yanında da bir çocuk havuzu var. Yine çocuklar için bir Survivor Parkı var. Yetişkinler için de spor ve yürüme alanları ile spor aletlerinin olduğu bir birim var. Dolayısıyla burada hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik bazı aktiviteler çok rahat gerçekleştirilebilecek.

Bugün yine Başkanımızla beraberiz. Toroslar Bölgemizde ihtiyacı olan ve vatandaşlarımızın talebi olan her alanda Büyükşehir-Toroslar olarak birbirimize yardımcı olup, bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz ve bu durum devam edecek. Umut ediyorum çok daha güzel projelere beraberce imza atacağız. Toroslara, çocuklara, kadınlara; herkese hayırlı olsun. Temelini Mart ayında atmıştık ve 9 ayda bitireceğimizi söylemiştik. Aralık gibi tesisimiz faal duruma gelecek. Yaz sezonuyla beraber de havuzumuz hazır bir şekilde faaliyetine başlamış olacak."

"Bir çok ihtiyaca yanıt verebilecek bir kompleks"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise mahallede yaşayan çocukların önemli bir kısmının bu merkez sayesinde belki de hayatlarında ilk kez havuz ile tanışacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Vahap Başkanımızın söz verdiği gibi hakikaten ilk olmadı ve son da olmayacağını biliyorum. Diğer merkezlerde olduğu gibi burası da bir çok ihtiyaca yanıt verebilecek bir kompleks. Çocukların önemli bir kısmı bugüne kadar havuz görmüş değillerdi. Bu merkezin hayata geçecek olması çok mükemmel bir şey. Burada 150 çocuğumuzun kreşe gidecek olması aynı zamanda 150 ailenin de hayatının rahatlayacağı, 150 kadının kendine iş aramaya çıkacağı ya da sosyal hayatını yeniden gözden geçireceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tarz hizmetler hakikaten toplumun bağrında vücut bulan, beklenen ve gerçekten ihtiyaca yanıt veren hizmetler."

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar İlçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde yer alan ve temeli 20 Mart 2024 tarihinde atılan 'Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi' ile çevrenin spor ihtiyacını karşılayıp, çocuklar ve yetişkinler için güvenlikli bir alan üretmeyi hedefliyor. Merkezin arsa alanı 4 bin 789 metrekare iken yapı alanı da 1600 metrekareden oluşuyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 olan merkezin Aralık ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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