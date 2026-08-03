Mersin'de Trafik Denetimi: 1245 Araç Men Edildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 118 bin 992 araçtan 1245'i trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 27 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 118 bin 992 araç incelendi.

Eksiklik tespit edilen 1245 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 621 şüpheliyi yakaladı.