Mersin'de Trafik Denetimi: 904 Araç Men Edildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 111 bin 277 araçtan 904'ü trafikten men edildi.
Valiliğin açıklamasına göre, trafik ekiplerince 16-22 Mart'ta yapılan denetimlerde 111 bin 277 araç kontrol edildi.
Araçlardan eksiklik tespit edilen 904'ü trafikten men edildi.
Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 738 hükümlü yakalandı.
Ekipler "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında ise 1644 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?