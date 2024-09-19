Mersin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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MERSİN'in Mut İlçesinde Patpat diye tabir edilen tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Selahattin T.'nin kullandığı taktak olarak tabir edilen tarım aracı ile 33 AOD 188 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Hakan Ünal ve Alperen Taşkın (18) bulunduğu çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Motosiklette bulunanlardan Alperen Taşkın olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Hakan Ünal olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Ünal burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),