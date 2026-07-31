Mersin'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Bozyazı'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaledibi Mahallesi'nde Y.G. idaresindeki 07 AID 285 plakalı otomobille M.Y'nin kullandığı 33 AVU 214 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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