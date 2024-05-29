Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletçi için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletçi için anma töreni düzenlendi

Mersin\'de trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletçi için anma töreni düzenlendi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden 63 yaşındaki bisikletçi için anma töreni düzenlendi. Kazanın olduğu yere 'beyaz bisiklet' bırakıldı ve bisikletliye saygı gösterildi.

29.05.2024 21:59
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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden 63 yaşındaki bisikletçi için kazanın olduğu yere "beyaz bisiklet" bırakıldı.

Kentte, 23 Mayıs'ta Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleşen trafik kazasında ölen 63 yaşındaki Halit Kırelli için Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Bisikletlileri, Kırelli'nin ailesi ve yakınları Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada katılımcılar ve çok sayıdaki bisikletli, Kırelli'nin hayatını kaybettiği Beşiktaş Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, burada, Kırelli'nin hayatını kaybetmesiyle binlerce yüreğe acı düştüğünü söyledi.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Özenir, şöyle devam etti:

"Tam da bulunduğumuz yerde yere bir bisikletli düştü, onunla birlikte binlerce yüreğe acı düştü. Bisikletli hemen öldü. Biz ona öldü değil 'trafikte öldürüldü' diyoruz. Çünkü genellikle arkadan çarpma ve aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun kullanmama sebebiyle yaşamdan koparılır bisikletliler. Bu kez yere düşen kişi Halit Kırelli'ydi. O çok sevilen, dost canlısı, doğasever bir kişiydi. Karayolunun en faydalı, fakat en savunmasız aracı olan bisikletini kullanıyordu. 63 yaşına rağmen sağlığına iyi geldiği ve bütçesine katkı sunduğu için en çok severek yaptığı şey olan bisikletini sürerek evine gidiyordu. O da kendisini diğer tüm bisikletliler gibi arkasından gelen tehlikelerden bihaber, diğer yol kullanıcısı olan motorlu taşıt sürücülerinin vicdanına teslim etmişti."

Özenir, yerel yönetimlerin ve kanun uygulayıcıların bisikletlilerin güvenli ulaşım hakkını kentin her yerinde en yaygın şekilde kullanabilmesi için gereken adımları hızlandırmalarını talep ettiklerini vurguladı.

Açıklamanın ardından katılımcılar ve Halit Kırelli'nin ailesi, kazanın olduğu yere "beyaz bisiklet" ve karanfil bıraktı, "Bisikletliye saygı" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletçi için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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