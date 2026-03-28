Mersin'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Mersin'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

28.03.2026 19:46
Mersin'de 23 Mart'ta görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal için cenaze töreni düzenlendi.

Valiliğin açıklamasına göre Vali Atilla Toros, Ünal için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törende şehit Ünal'ın öz geçmişi okundu, dua edildi.

Vali Toros, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, AK Parti Mersin Milletvekilleri Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve kent protokolü katıldı.

Törenin ardından şehidin cenazesi Kırıkkale'ye uğurlandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, mesaj yayımlamıştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Mart'ta araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal için taziye mesajı yayımlamıştı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında, şu ifadelere yer vermişti:

"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal, 23 Mart günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

