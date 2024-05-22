Mersin'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Mersin\'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle kentin lezzetlerinden tantuni, fındık lahmacun ve cezerye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Mersin Valiliği, Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Toros Üniversitesi ve Mersin Gastronomi Derneğince Suphi Öner Öğretmenevi'nde etkinlik düzenlendi.

22.05.2024 17:04
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Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle kentin lezzetlerinden tantuni, fındık lahmacun ve cezerye tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Mersin Valiliği, Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Toros Üniversitesi ve Mersin Gastronomi Derneğince Suphi Öner Öğretmenevi'nde etkinlik düzenlendi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, etkinliğin açılışında, bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'de 1584, Mersin'de ise 23 tescilli gıda ve diğer ürünlerin olduğunu anlatan Pehlivan, kenttin 3 ürünün de tescil sürecinin devam ettiğini belirtti.

Pehlivan, kentin kültürü, değerleri gibi gastronomi alanındaki ürünlerine de sahip çıktıklarını ve bunların kayıt altına alınması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Mersin Gastronomi Derneği Başkanı Erol Kılıç da Türk Mutfağı Haftası'na yakışır şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından aşçı kıyafeti giyen Vali Pehlivan, beraberindekilerle başta kentin lezzetlerinden tantuni, fındık lahmacun, cezerye olmak üzere Türk mutfağına özgü yemeklerin sunumunun yapıldığı stantları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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