Mersin'de Üç Günde Üç Yapım Sinemaseverlerle Buluştu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi ev sahipliğinde ve Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle 3'üncüsü düzenlenen "Frankofon Film Festivali", 3-5 Nisan 2026 tarihlerinde sanat dolu anlara sahne oldu. Fransız sinemasının öne çıkan yapımlarını Mersinli izleyicilerle buluşturan etkinlik, kentte sanat rüzgarı estirdi.

Mersin'de sinemaseverler, farklı kültürlerin izlerini taşıyan seçkin yapımlarla buluştu. Tarihi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi binasında gerçekleştirilen 3. Frankofon Film Festivali'nde günde üç farklı seansta film gösterimleri yapıldı.

Festival kapsamında gösterilen filmler arasında "Quelques Jours Pas Plus", "Tout le monde aime Jeanne" ve "Les Parapluies de Cherbourg" yer aldı. Her biri farklı temaları işleyen yapımlar, izleyicilere hem duygusal hem eğlenceli hem de düşündürücü bir sinema deneyimi sundu.

Farklı kültürleri ve yaşam hikayelerini beyaz perdeye taşıyan festival, Mersin'de sinema sanatına ilgiyi artırırken, izleyicilere sinemaya ilişkin evrensel bir bakış açısı kazandırdı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda Kent Katılımı ve Sivil Toplumlu İlişkiler Şube Müdürü olarak görev alan Başar Akça, festivalin detaylarına değinerek, şunları söyledi:

"Frankafon Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor olmaktan çok mutluyuz"

"Frankafon Film Festivali, Fransızca konuşan ülkelerde seçkin yapımların vatandaşla buluşturulduğu etkinliklerden biri. Festival bu yıl 19 farklı şehirde, yaklaşık 30 farklı mekanda sanatseverlerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Frankafon Film Festivaline ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu filmler bağımsız sanat filmlerinden oluşuyor ve Fransızca konuşan ülkelerde çekilmiş seçkin filmlerden oluşuyor. Bu sene, üç filmden oluşan güzel bir seçki listemiz vardı. Bu senenin diğer senelerden farkı ise etkinliğimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Kent Bellek Ofisi'nin tarihi binasında gerçekleşti. Böyle sanatsal filmlerin, böyle tarihi bir mekanda da sanatseverlerle buluşuyor olması da bizim için ayrıca memnuniyet verici."

SözYüzü Sanat ve Edebiyat Derneği Yöneticisi Erdal Dalgıç, festivalin kente sağladığı katkının altını çizerek, "Kentimizi güzelleştirmek adına yapılan çok kıymetli etkinliklerden bir tanesiydi. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemize ve Sinema Ofisi'ne de çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bilmediğimiz, görmezden geldiğimiz filmlerde buluşturduğu için çok kıymetli bir yapı" dedi.

Festivale ilgi gösteren bir diğer katılımcı Özgül Öztürk ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini sıkı bir şekilde takip ettiğini ve tüm etkinliklere katılmaya özen gösterdiğini belirtti. Öztürk, "Faaliyetlere çoğunlukla katılıyorum. Özellikle Frankofon Film Festivali'ni çok beğeniyorum. Her sene takip ediyorum. Hiç gösterilmemiş Fransız filmler geliyor. Tiyatroları takip ediyoruz. Geçen hafta, bu tiyatro haftası kapsamında bütün tiyatroları izledik. Harikaydı, çok beğendik. Çok memnunuz Büyükşehir'in hizmetlerinden. Mersin Sinema Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz bu filmleri bizlerle buluşturdukları için" ifadelerini kullandı.

Filmlerin içeriğine değinerek festival deneyimini aktaran Orhan Özpolat, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir organizasyon yapması harika bir olay. Zamanım oldukça tüm etkinliklere gidiyorum. Bu etkinlik de onlardan bir tanesiydi. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen bu etkinlikler, Türkiye'de diğer illere göre çok popüler. Sıcak ve otantik bir ortamda güzel bir film izledik. Böyle bir atmosferde bulunmak çok keyifli" diye konuştu.

Seher Dinç Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik üretmek ve bu etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediye'miz proje üretme ve yürütme konusunda çok hassas ve duyarlı. Özellikle gençlerimizi düşünerek güzel programlar ve etkinlikler yapıyor. Gerek sanatsal, gerek konserler ve festivallerle birçok konuda aktif ve bundan dolayı biz Mersin'de yaşadığımız için çok şanslıyız. Ortam çok güçlü. Festivalin burada düzenlenmesi çok doğru bir seçim. Festivali organize eden Mersin Sinema Ofisi'ne bu olanağımızı yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Mersin'in de Sinema Ofisi var. Festivali organize edenler, festivale dair her şeyi düşünmüşler. Eski yapım filmler olduğu için insan başta çekiniyor ama filmlerin sesleri çok iyiydi. Hepimiz çok keyif aldık."

Her sene Frankafon Film Festivali'ne geldiğini aktaran Tillie Kluthe, "Bu gibi etkinlikler Mersin'e çok yakışıyor. Özellikle kültürel alanda etkinliklere çok önem veriyorum çünkü Mersin bir kültür denizi. Bunu insanlara hatırlatmak ve yaşatmak gerekir. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu tarz etkinlikleri desteklediği için çok mutluyuz" dedi.