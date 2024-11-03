Mersin'de Uluslararası Tarsus Festivali'nin Önemi Vurgulandı

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HABER: HİLAL SOLMAZ/ KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali'nin amacına ulaşma konusunda umutlu olduklarını belirtti. Seçer, "İlk yola çıkarken bugünkü ilgiyi tahmin edebiliyorduk, ancak ilk festivallerde Tarsus halkının bu bilinci yeterince gelişmemişti. Kültür ve sanat yoksa bir kentin gelişmesinde sıkıntılar yaşanır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Tarsus'un tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkati çeken Seçer, bu etkinliklerle şehrin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Seçer, "Tarsus, tarihi bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Birçok semavi dinin önemli isimlerinin kalıntıları burada bulunuyor. Amacımız, Tarsus'un tarihi birikimini ve çok kültürlü yapısını ziyaretçilere yaşatmak" diye konuştu.

Festivalin sadece kültürel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda ekonomik katkı sağladığını vurgulayan Seçer, "Bu festival sayesinde gelen ziyaretçiler, şehrin gastronomi zenginliğini keşfetme fırsatı buluyor. Tarsus'un kebabından humusuna, baklavasına kadar birçok lezzeti tatma imkanı sunuluyor" dedi.

"Vatandaşın kültür ve sanata yönelmesi için uygun zeminler hazırlamak gerekiyor"

Kültür ve sanatın halka yansımasına değinen Seçer, "Vatandaşın kültür ve sanata yönelmesi için uygun zeminler hazırlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirten Seçer, "Kültür ve sanat yoksa, bir kentin gelişmesinde sıkıntılar yaşanır" şeklinde konuştu.

"Belediyemizde kadın çalışan oranı yüzde 25'i aştı"

Tarsus Festivali'nde kadın emeğine verilen öneme de işaret eden Seçer, "Kadınların ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların her alanda temsiliyetini sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana kadın kooperatifleri ve üreticilere destek verdiklerini, belediyede kadın çalışan oranını artırmak için çaba gösterdiklerini anlatan Seçer, "Belediyemizde kadın çalışan oranı yüzde 25'i aştı. Artık her alanda kadınların yer aldığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.