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Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

Mersin'de yapılan ortak çalışmada uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan operasyonla yakalandı.

Mersin\'de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
22.12.2023 - 09:57,
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MERSİN'de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan operasyonla yakalandı.

Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı ortak teknik ve fiziki çalışmasında, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan'ın kentte olduğu tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polisi ve dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan Ramadan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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