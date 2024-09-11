Anamur'da Aile İçi Silahlı Kavga

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Mersin'in Anamur ilçesinde üvey oğlunu tabancayla yaralayan kişi aynı silahla kendisini vurdu.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki evde M.K. (38) ile üvey oğlu B.B.S. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancayla B.B.S'ye ateş eden M.K, evden ayrıldıktan sonra bindiği otomobilinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.