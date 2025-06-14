Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 49 Tutuklama

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 354 şüpheliden 49'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde son 20 günde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 354 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 2 milyon 166 bin 951 sentetik ecza hapı, 324 bin 236 uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram kokain, 5 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu, 133 gram esrar, 11 tabanca, 189 fişek, 283 kök Hint keneviri ve suçtan elde edildiği 220 bin 515 ile 3 bin 800 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 354 şüpheliden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.