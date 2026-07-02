Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerlerinde ve araçlarındaki aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6.3 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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