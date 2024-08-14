Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 122 kök Hint keneviri, 889 gram sentetik uyuşturucu ve 73 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
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