Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Mersin'de jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı ağustosta 7 ilçede 9 operasyon yapıldı.
Farklı adreslerde yaklaşık 70 kilogram esrar, 6 kilo 926 gram kokain, 1793 kök Hint keneviri, 125 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirilen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
