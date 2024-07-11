Mersin'de veteriner kliniğinde tartışma sonucu ölüm: Sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Mersin'de veteriner kliniğinde tartışma sonucu ölüm: Sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan tartışma sonucu müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığa 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi. Sanık ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl 8 ay ceza aldı.

11.07.2024 14:51
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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Özdemir, hayatını kaybeden Mehmet Bozdoğan'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen 2 tanık olay sırasında yaşananları anlattı.

Söz verilen Bozdoğan'ın annesi Nursel Göz ve kardeşi Rabia Bozdoğan tanık beyanlarına katılmadıklarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme savcısı mütalaasında gelinen noktada sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Sanık Görkem Özdemir de savunmasında, kasten öldürme suçundan yargılanmak istemediğini belirterek, "Mehmet Bozdoğan'ın çektiği silahla arbede yaşandı. Olay bu sırada yaşandı." dedi.

Müşteki avukatı da tanıkların yalan beyan verdiğini öne sürerek şikayetçi olacaklarını söyledi.

Sanık avukatı ise deliller tam olarak toplanmadan şu aşamada karar verilmemesi gerektiğini savundu.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Görkem Özdemir'e "kasten adam öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.

Ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl 8 ay ceza alan sanık Özdemir, toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğinde 31 Ekim 2023'te Görkem Özdemir ve Mehmet Bozdoğan arasında tartışma çıkmış, pompalı tüfekle yaralanan Bozdoğan hastaneye kaldırılmıştı. Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, firari şüpheli Görkem Özdemir gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Mahkeme, Ceza, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de veteriner kliniğinde tartışma sonucu ölüm: Sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de veteriner kliniğinde tartışma sonucu ölüm: Sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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