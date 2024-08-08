Mersin'de Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

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(MERSİN) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar yeni kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına kavuşmuş olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MESKİ Genel Müdürlüğü; Akdeniz ilçesinin 3 mahallesinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışma sayesinde olası su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri almayı hedefleyen MESKİ, atık suların çevreye zarar vermesinin de önüne geçecek.

Yatırım bedeli 47 milyon 605 bin lira olan söz konusu altyapı yapım işi kapsamında; 4 bin 653 metre yağmur suyu hattı, 4 bin 580 metre kanalizasyon hattı, 517 metre kanalizasyon terfi hattı, 127 adet ızgara su alma yapısı, 85 adet kanalizasyon muayene bacası ile 1 adet paket terfi merkezi yapılması planlanıyor.